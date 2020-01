Guido Weijers gaat achterdochtiger door het leven, nadat hij tien jaar geleden een rechtszaak met zijn voormalig manager uitvocht. Dat zegt hij in een interview in Psychologie Magazine.

"Het contract met mijn manager was afgelopen, maar daar was hij het niet mee eens. Hij wilde geld zien en ik kreeg een rechtszaak voor mijn kiezen. Ineens kwam ik erachter dat het hem niet om vriendschap of collegialiteit ging, maar puur om het geld. Dat hakte er bij mij flink in", zegt de 42-jarige cabaretier.

Het conflict heeft ervoor gezorgd dat Weijers nieuwe afspraken graag even zwart op wit zet. "Jammer dat dat nodig is. Ik ben liever naïef dan wantrouwend."

Weijers zegt in het interview dat hij niet alleen met een gevoel van wantrouwen worstelt, maar dat hij het ook moeilijk vindt om nog verbaasd te raken.

"Ik zou graag met meer verwondering naar de wereld kunnen kijken, maar word eigenlijk nooit meer door iets van mijn sokken geblazen. Misschien ben ik wel afgestompt. Doordat ik de afgelopen twintig jaar veel heb gereisd en alles heb kunnen doen wat ik maar wilde, ervaar ik nu nog maar weinig als bijzonder."

De Cameretten-winnaar van 2000 wil zijn instelling verbeteren door meer spontaniteit toe te laten in zijn leven. "Laatst ben ik voor het eerst in jaren weer eens het podium op gestapt in een stand-upcomedyclub. Het voelde weer vanouds fijn om te improviseren, het risico te nemen dat het optreden ook helemaal kon misgaan. Ik moet wat vaker dingen aan het toeval overlaten."