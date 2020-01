In de nieuwe Netflix-serie Ares speelt Lisa Smit (26) de rol van Carmen Zwanenburg, die een hooggeplaatst lid is van een behoorlijk sinister studentengenootschap. Zelf zou Smit niet zo snel bij een studentenvereniging gaan. "Ik zou bij de ontgroening al afhaken."

"Ik studeer op dit moment wel, maar dat is in Amsterdam, waar ik vandaan kom. Dus ik hoef niet bij een vereniging om vrienden te vinden", vertelt Smit aan NU.nl.

"Bovendien, als je in de ontgroeningsperiode al die studenten in vieze kleren op en neer langs de gracht ziet rennen…daar zou ik niet aan meedoen. Zeker als je verhalen hoort over hoe het soms uit de hand loopt. Ik zou bij zo'n ontgroening al afhaken."

Ondanks dat ze niet veel opheeft met studentenverenigingen, vond Smit het wel leuk om in een serie te spelen die over een studentengenootschap gaat. "Het was een heel leuke serie om te maken, echt een avontuur. Het voelde alsof we drieënhalve maand in een andere wereld verdwenen, want veel van de filmlocaties waren erg bijzonder."

Ook de rol van Carmen Zwanenburg, op het eerste gezicht een nogal eng type, lag haar goed. "Het was echt een feest om haar te spelen. Naar mijn idee speel ik best vaak de rol van good girl, dus dit was weer eens iets anders. Carmen lijkt niet per se op me, maar ik kon wel bepaalde karaktertrekken van mezelf uitvergroten", aldus Smit.