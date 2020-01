Actrice Robin Martens ging door een zware periode nadat zij veroordeeld werd voor het mishandelen van een agent eind vorig jaar. Dat zegt de 27-jarige actrice in een interview met Shownieuws.

Martens kreeg een taakstraf van 45 uur voor het gebruiken van geweld tegen een politieagent tijdens een uitgaansavond.

In het oorspronkelijke politiebericht stond dat een 27-jarige vrouw een agent zou hebben beetgepakt en meerdere malen in zijn gezicht zou hebben geslagen. Ze zou daarbij onder invloed van alcohol zijn geweest. Op beelden die op sociale media circuleerden was te zien hoe Martens een slaande beweging maakt richting een agent. Zelf ontkende Martens dat zij de agent zou hebben geslagen, ze zou hem enkel hebben geduwd.

Aan Shownieuws vertelt de voormalige GTST-actrice dat ze een heftige periode heeft doorgemaakt: "Nu gaat het weer helemaal goed. Het was een hele heftige periode ja, en ik ben ook oprecht heel erg blij dat ik dat in 2019 achter me heb kunnen laten."

Op de vraag of Martens de taakstraf al volbracht heeft, wil de actrice geen antwoord geven: "Nee, ja, daar wil ik liever nog geen uitspraak over doen, maar voor mij heb ik het wel afgesloten", aldus de actrice.