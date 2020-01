Kim Feenstra heeft veel steunbetuigingen ontvangen nadat ze in haar docuserie Life of Kim over haar vruchtbaarheidsprobleem vertelde. Dat zegt ze in een interview in Grazia.

"En er waren ook bekenden die ons nu pas vertellen dat ze al lang proberen om zwanger te worden. Als we er makkelijker over praten, kunnen we elkaar veel beter steunen en versterken. Let's go, we zijn er voor elkaar!"

De 34-jarige Feenstra had verklevingen en littekens in haar buik, waardoor haar eileiders niet meer doorgankelijk waren. Tijdens een operatie bleken beide eileiders niet te werken en werden ze verwijderd. "Eigenlijk drong het pas een paar dagen later tot ons door: dit betekent dus ook dat we niet 'gewoon' kinderen kunnen krijgen."

'Wij weten wat er aan de hand is'

Dat besef kwam hard binnen bij het model, maar ondertussen hebben zij en haar vriend Stanley Taylor vertrouwen in een goede afloop. "Wij weten in elk geval wat er aan de hand is. Er zijn genoeg stellen die jarenlang proberen om zwanger te worden, maar die niet weten waarom het maar niet lukt. (...) Bij ons is het vanaf het begin duidelijk: als wij zwanger willen worden, dan moeten we naar het ziekenhuis voor een ivf-behandeling. Of het gaat lukken, weten we natuurlijk niet."

Feenstra weet nog niet wanneer ze gaat beginnen met de behandelingen en vertelt dat ze dat ook niet direct met het publiek zal delen. "Ik geloof dat we via ivf echt een goede kans maken. Ik hoor natuurlijk ook de negatieve verhalen, van stellen bij wie het niet lukt om zwanger te worden en die uiteindelijk met lege handen blijven staan. Maar daar ben ik niet mee bezig."