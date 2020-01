Jerrod Blandino, oprichter van het make-upbedrijf Too Faced waarmee NikkieTutorials in het verleden heeft samengewerkt, heeft zijn zus ontslagen nadat zij zich negatief uitliet over de YouTuber. Blandino stelt dat de uitlatingen niet overeenkomen met de waarden van zijn bedrijf.

Nadat Nikkie de Jager, zoals NikkieTutorials echt heet, op maandagavond bekendmaakte transgender te zijn, reageerde Blandinos zus Dani California hierop via Instagram-profiel. In haar Instagram-bio (een stukje tekst dat je over jezelf op je profiel kunt plaatsen) schrijft ze: "Transgender, hè? Dat is niet het enige waar ze over liegt." Ze verwijderde dit vervolgens weer, maar het kwaad was al geschied.

Blandino plaatste vervolgens een verklaring op de pagina van zijn bedrijf. "Ik hoop dat iedereen begrijpt dat hoewel ik veel van mijn zus hou, ik en mijn bedrijf niet verantwoordelijk zijn voor wat zij zegt en doet. Zij spreekt niet voor mij of mijn bedrijf", schrijft hij.

"Ik sta voor liefde, gelijkheid en vriendelijkheid in alles wat ik doe. Het spijt me dat ze mensen heeft gekwetst", zegt hij over zijn zus. Hij stelt verder geschokt te zijn door haar reactie.

"Ik tolereer dit gedrag niet en ze is dan ook niet langer een werknemer van Too Faced", besluit hij. Ook spreekt hij vol lof over de coming-out van De Jager en zegt geïnspireerd te zijn door haar verhaal.

De Jager werkte in 2016 samen met het merk. Jeffree Star, ook make-upartiest en YouTuber, liet vorig jaar via Twitter weten dat Too Faced te weinig had betaald aan De Jager. Zij zei vervolgens dat ze zelf zo naïef was om een contract met hen te tekenen, maar dat ze vooral boos was dat het bedrijf de kwaliteit van haar product achter haar rug om had veranderd, wat haar negatieve recensies opleverde.

Video coming-out al bijna 24 miljoen keer bekeken

De Jager plaatste maandagavond een video waarin ze vertelt in het verkeerde lichaam geboren te zijn. De make-upartiest werd geboren als jongen, maar kleedde zich vanaf jonge leeftijd al als meisje en begon in haar tienerjaren met hormoonbehandelingen.

De YouTuber stelt te zijn gechanteerd door mensen die dreigden haar 'geheim' publiek te maken. Ze zegt het vervelend te vinden haar moment van coming-out niet zelf te hebben kunnen kiezen, maar voelt zich vrij nu ze het met haar miljoenen volgers heeft gedeeld. De video was trending in 21 landen en is inmiddels al bijna 24 miljoen keer bekeken.

De beautyvlogger liet na het plaatsen van de video weten veel liefdevolle reacties te hebben ontvangen. "Dit had ik niet durven dromen", zei ze geëmotioneerd.