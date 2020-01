Leontine Borsato zegt in een interview in LINDA. dat ze geen botox en fillers meer gebruikt. De 52-jarige presentatrice heeft het ouder worden omarmd.

"Ik ben blij met mijn rimpels. Mooi van ouder worden is dat ik meer naar binnen ga. Ik heb onder andere familieopstellingen (een soort therapie, red.) en Masterclass in Happiness gedaan, die nieuwe inzichten opleverden. Je kunt nooit verliezen, je wint of je leert", aldus Borsato.

Daarnaast laat ze weten vier keer per week yogalessen te volgen, onder meer omdat Borsato aan artrose lijdt en haar spieren soepel wil houden.

Nu ze ouder is, lijkt Borsato ook meer notie te hebben van de invloed die zij op haar directe omgeving heeft. "Ik zie het als mijn taak om voor mijn kinderen en toekomstige kleinkinderen een leefbare wereld achter te laten. Ik koop bewuster kleding en eet veel minder vlees voor het milieu."

Haar man Marco Borsato kondigde vorige week aan zijn werkzaamheden tijdelijk neer te leggen, omdat hij met een burn-out kampt. In het interview in LINDA. reageert de presentatrice niet op het besluit van haar man, wel laat ze weten dat het stel de affaire van haar echtgenoot met Iris Hond achter zich heeft gelaten.

"Het heeft ons gebracht dat we met elkaar verder wilden. Wel ben ik dankbaar voor alle hartverwarmende reacties."