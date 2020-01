Acteur David Koechner en zijn vrouw Leigh gaan na twintig jaar huwelijk scheiden, meldt de Amerikaanse entertainmentwebsite TMZ.

David en Leigh Koechner ontmoetten elkaar eind jaren negentig tijdens een vliegreis. Het stel heeft vijf kinderen. TMZ zegt de rechtbankdocumenten van de scheidingsaanvraag in bezit te hebben, maar weet niet welke oorzaken ten grondslag liggen aan de breuk.

Leigh Koechner is professioneel motivatiecoach en geeft volgens TMZ op dit moment een cursus van zes weken waarin cursisten leren hoe ze kunnen omgaan met de gevolgen van een echtscheiding.

De 57-jarige David Koechner beleefde in 2004 zijn grote doorbraak door zijn rol van Champ Kind in de komedie Anchorman: The Legend of Ron Burgandy, naar een scenario van Will Ferrell. Daarna was Koechner onder meer te zien in films als The 40 Year Old Virgin en Extract.