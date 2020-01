Jennifer Lopez fantaseert over een eenvoudiger leven, vertelt ze in een interview aan Vanity Fair.

Ze laat weten dat ze op haar bucketlist heeft om ooit te emigreren. "Ik zou graag ergens anders wonen dan de VS, bijvoorbeeld in een klein stadje in Italië. Of aan de andere kant van de wereld, op Bali."



Ze fantaseert over een simpeler leven: "Waar alles een beetje eenvoudiger is. Waar ik kan fietsen, schilderen of zitten in een schommelstoel met een prachtig uitzicht op een olijfboom of een eik."



Vorig jaar werd bekend dat de vijftigjarige Lopez was verloofd met de honkballer Alex Rodriguez. Beiden hebben kinderen uit vorige relaties: de zangeres heeft een tweeling uit haar huwelijk met zanger Marc Anthony. Rodriguez heeft uit een eerder huwelijk twee dochters.