Arie Boomsma en zijn vrouw Romy krijgen opnieuw een dochter. Het stel maakte vorige maand bekend een derde kind te verwachten.

"We zijn dolblij dat de twintigwekenecho goed was en we daar de bevestiging kregen dat we nog een dochter krijgen", schrijft Romy Boomsma in haar Instagram Stories als antwoord op de vraag van een volger.

Ze laat ook weten dat ze openstaat voor een thuisbevalling. "Mocht ik weer zo'n fijne en snelle bevalling hebben als van Mozes, dan lijkt thuis bevallen me ook heel mooi en bijzonder. Maar dat wil ik dus wederom van mijn gevoel af laten hangen."

De 28-jarige Romy Boomsma beviel in het ziekenhuis van haar dochter Bobby Jo (nu drie jaar oud) en haar zoon Mozes (nu twee jaar oud). Zij en de 45-jarige Arie Boomsma trouwden in de zomer van 2015, toen Romy zwanger was van hun eerste kind.