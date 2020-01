Rosanna Kluivert voelt zich "erg verward" door de commotie die is ontstaan na een uitzending van Opgelicht?!. Volgens Kluivert is zij door het programma van AVROTROS ten onrechte afgeschilderd als oplichter en spande ze daarom een kort geding aan tegen de omroep.

In een verklaring in de rechtbank van Lelystad zei een geëmotioneerde Kluivert woensdag "respect te hebben voor de persvrijheid", maar dat het programma een grote impact heeft gehad op haar stichting en de vrijwilligers die er werkzaam zijn.

In de aflevering van Opgelicht?! werden eind november de activiteiten van het Kluivert Dog Rescue Center op Curaçao tegen het licht gehouden. Er zou volgens het programma helemaal geen opvangcentrum op het eiland aanwezig zijn en het lijkt onduidelijk waar het geld en de fysieke donaties naartoe gaan. Zo zouden er marketingkosten en de huur van een winkelpand van worden betaald.

Kluivert eist een rectificatie en dat de aflevering offline wordt gehaald, maar dat is volgens de advocaten van AVROTROS niet nodig. Volgens hen heeft Kluivert de aandacht voor de aflevering zelf voor een groot deel aangewakkerd.

'Geschetst beeld klopt niet'

"We zijn afgeschilderd als een misdadiger", zegt haar zoon Nino Wilkes, die onder meer de socialemedia-activiteiten voor de stichting organiseert. "De slapeloze nachten en stress zijn niet goed te praten."

Volgens Kluiverts advocaat Royce de Vries is het publiek met de uitzending misleid. Volgens hem heeft de stichting op Curaçao te maken met bureaucratie, waardoor er naar een nieuwe locatie moet worden gezocht voor het opvangcentrum. Het geschetste beeld dat er geen opvang zou zijn, klopt volgens hem niet.

Wederhoor van Kluivert besproken

De advocaat van de makers van Opgelicht?! stelde woensdag dat nergens in de uitzending wordt gesproken van oplichting of bedrog en dat de stichting van Kluivert de zaken onder meer op sociale media mooier voorstelde dan ze daadwerkelijk waren.

Volgens de makers werd de wederhoor van Kluivert in de uitzending besproken, alhoewel ze niet live in de studio mocht reageren. De raadsman van AVROTROS meldde dat dit niet gebruikelijk is in het programma en dat dit tot dusver nog niet is gebeurd.



De rechter doet op 29 januari uitspraak.