Joaquin Phoenix heeft het nog steeds moeilijk met de dood van zijn broer River Phoenix, vertelt hij in het programma 60 Minutes.

Zijn broer River Phoenix was ook acteur en speelde onder andere in de klassieker Stand By Me (1986). Hij overleed in 1993 op 23-jarige leeftijd aan een overdosis heroïne en cocaïne op de stoep naast een nachtclub in Hollywood.

Hij had een grote invloed op de acteercarrière van Joaquin Phoenix en liet hem kennismaken met films. "Ik denk dat in zowat elke film die ik maak er een connectie te vinden is met River en dat we allemaal zijn aanwezigheid en sturing blijven voelen in onze levens."



De broers speelden in 1982 samen in de televisiebewerking van de film Seven Brides for Seven Brothers. "Voor jaren is het moeilijk om zijn naam te noemen of om erover te praten. Mijn moeder en mijn zussen zijn de personen die zijn herinnering levend hebben gehouden."



De 45-jarige acteur zegt dat de manier waarop Amerikaanse media met het overlijden van zijn broer omgingen, niet goed was voor het rouwproces. "Je bent op je kwetsbaarst op dat moment. Er vliegen helikopters over je huis heen en er zijn mensen die proberen om je huis binnen te dringen."

Joaquin Phoenix speelde hoofdrollen in Her (2013) en Joker (2019). De laatstgenoemde film heeft elf Oscarnominaties, waaronder voor Beste Acteur voor Joaquin Phoenix.