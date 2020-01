Joshua Feytons, realityster bekend van Temptation Island, zegt blij te zijn dat hij nog leeft nadat hij vorige week betrokken raakte bij een zwaar auto-ongeval. Op Instagram laat hij zijn volgers weten dat hij aan zijn herstel werkt.

Feytons legt zijn volgers uit dat hij een vangrail heeft geraakt en over de kop is gegaan. Hij raakte buiten bewustzijn en lag twee dagen in het ziekenhuis. "Ik had twee gebroken wervels. Die hebben ze al geopereerd. Ik heb zes breuken in mijn arm en een gebroken neus", beschrijft Feytons zijn situatie.

De Temptation Island-realityster zegt blij te zijn dat hij nog leeft, gezien zijn auto er slecht aan toe was. In zijn stories op Instagram plaatst hij foto's van het wrak. "Ik ben heel blij dat ik dit bericht vandaag nog kan uitbrengen met lucht in mijn longen en nog een toekomst te leven."

Hij bedankt zijn volgers voor de berichten die hij kreeg nadat nieuws over het ongeluk bekend werd. "Dat doet me heel veel", zegt hij. Feytons is begonnen met zijn herstel en hoopt snel weer "de oude Joshua" te zijn.

Joshua Feytons plaatste op Instagram een foto van zijn auto, gemaakt na het ongeluk.