Nikkie de Jager is onder de indruk van de liefdevolle reacties die ze krijgt nadat ze maandagavond onthulde transgender te zijn. De makeup-artiest en YouTuber zegt dinsdag op Instagram Stories dat ze niet had durven dromen dat ze zo veel steun zou krijgen.

"Dit had ik niet verwacht. Ik had met veel situaties rekening gehouden, maar had nooit durven dromen dat ik zo veel liefde, steun en warmte zou ontvangen. Dat betekent heel veel voor me", aldus De Jager, die als NikkieTutorials make-upvideo's maakt op YouTube.

Ze bedankt haar volgers en belooft dat ze gaat proberen alle berichten en reacties te lezen. "Ik ga het op me af laten komen, verwerken en vrij zijn."

Ook haar moeder, die in de video van De Jager uitgebreid wordt bedankt voor haar steun, reageert blij op de coming-out van haar dochter. "Mijn dochter waar ik altijd al supertrots op was, maar na deze video nog meer! Diep respect heb ik voor jou. Wat ben jij sterk. Ik hoop zo dat je met jouw coming-out zo veel anderen kan helpen", schrijft 'MamaTutorials', zoals ze door fans van de YouTuber wordt genoemd, op Facebook.

De Jager plaatste maandagavond een video waarin ze vertelt in het verkeerde lichaam te zijn geboren. De makeup-artiest werd geboren als jongen, maar kleedde zich vanaf jonge leeftijd al als meisje en begon in haar tienerjaren met hormoonbehandelingen.

De YouTuber stelt te zijn gechanteerd door mensen die dreigden haar 'geheim' publiek te maken. Ze zegt het vervelend te vinden haar moment van coming-out niet zelf te hebben kunnen kiezen, maar voelt zich vrij nu ze het met haar miljoenen volgers heeft gedeeld.