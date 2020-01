Lauren Verster heeft een tweede dochter gekregen. De 39-jarige presentatrice en haar vriend Jasper Diepeveen hebben haar de naam Meggy gegeven, zo laat ze weten op Facebook.

"Daar is ze dan, Meggy Diepeveen", schrijft Verster bij een reeks foto's waarop haar gezin te zien is.

"Klein, knuffelbaar en (tot nu toe:) supertevreden." De presentatrice zegt high te zijn van de adrenaline.

"Ik stuiter het huis door alsof ik twintig cappuccino's gedronken heb en voel me topfit. Samen zijn we nu echt een familie, voor mij voelt dat veilig en stevig (ben zelf enig kind dus heb geen idéé wat het is om een zusje te hebben..)."

Verster en Diepeveen werden in februari 2018 ouders van dochter Leentje Wambleesha. In juli 2019 maakte Verster bekend weer zwanger te zijn. De presentatrice en de cameraman ontmoetten elkaar toen Verster nog een relatie had met presentator Jort Kelder.