Zangeres Sia is moeder geworden van een adoptiezoon, maakt de Australische zangeres bekend in een interview met GQ.

Sia komt aan het woord in een interview over dj, producer en componist Diplo, met wie ze samen met rapper Labrinth een muzikaal trio vormt. In het interview zegt ze dat ze zich seksueel aangetrokken voelt tot Diplo, maar dat ze net een zoontje geadopteerd heeft en geen tijd heeft voor een relatie.

Daarom stuurde ze hem een bericht met de boodschap dat hij haar altijd kan bellen als hij verlegen zit om een onenightstand. "Het grootste gedeelte van de tijd, zijn we bezig ons best te doen om vooral geen seks met elkaar te hebben", zegt de zangeres. "Dat zou onze zakelijke band kunnen schaden", voegt ze er nog aan toe. Maar aangezien de zangeres geen tijd heeft voor een relatie, leek dit haar toch de ideale oplossing.

De 44-jarige Sia bracht in 1997 haar eerste album uit. In 2008 scoorde ze met The Girl You Lost To Cocaine haar eerste hit in Nederland. In 2014 raakte haar carrière in een stroomversnelling met hits als Chandelier, Elastic Heart en Cheap Thrills. De zangeres verschijnt tegenwoordig niet meer zelf in haar videoclips en draagt op het podium pruiken die haar gezicht bedekken.