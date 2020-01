De 22-jarige vriendin van zanger R. Kelly, Azriel Clary, heeft het appartement van Kelly in de Trump Tower waar ze woonde, verlaten en is weer teruggekeerd bij haar familie, meldt PEOPLE.

Vermoedelijk zou een ruzie en gevecht met Kelly's andere vriendin Joycelyn Savage de reden zijn van haar plotselinge vertrek.

Clary trok als zeventienjarig meisje in bij Kelly en zijn inwonende vriendin Savage. De twee vriendinnen hebben Kelly lange tijd verdedigd tijdens de aanklachten van seksueel geweld die zich over de zanger bleven aandienen. Ook na de documentaire Surviving R. Kelly bleven zij aan zijn zijde staan. Ondertussen probeerde familie van Clary hun dochter weg te krijgen bij Kelly en spraken ze in meerdere interviews op televisie hun zorgen uit.

De ruzie tussen de twee vrouwen zou een aantal dagen geleden hoog zijn opgelopen. Clary zou Savage ervan hebben beschuldigd seks met haar te hebben gehad terwijl ze minderjarig was.

De moeder van Clary bevestigde aan PEOPLE dat haar dochter weer contact heeft met haar familie: "Het gevecht is gewonnen. Ze leeft, ademt en ondanks dat ze een aantal jaar van haar leven heeft gemist is ze hier om haar verhaal te vertellen. Ze is eindelijk bij zinnen gekomen en terug in onze familie."

Het proces tegen Kelly in Chicago zal in april van start gaan en zo'n drie weken in beslag nemen. De zanger wordt aangeklaagd voor verschillende misdrijven, waaronder het bezit van kinderporno, het verlokken van een minderjarige tot seksuele handelingen en het belemmeren van de rechtsgang.