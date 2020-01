Make-upartiest Nikkie de Jager, bekend als NikkieTutorials, maakte maandag op haar YouTube-kanaal bekend dat ze transgender is en geboren werd als man. Een greep uit de reacties van BN'ers en prominenten over het nieuws over De Jager.

Beste vriendin van De Jager: 'Support tot de maan en terug'

Presentatrice Linda Hakeboom steunt haar vriendin onvoorwaardelijk. "It's big news, maar voor mij is er niks veranderd. Nikkie is Nikkie. Met alles wat ze in zich heeft... een van de meest dierbare personen in mijn leven, waarmee ik door weer en wind kan en die ik support tot de maan en terug", schrijft ze op Instagram.

"En áls er dan toch íéts veranderd is, laat het dan zijn - zoals Nikkie zelf zegt - dat heel veel kleine Nikkies steun hebben aan zo'n geweldig mooi rolmodel. Nik, ik hou van je en ik wens de wereld eindeloos veel prachtexemplaren zoals jij."

Ariana Grande, Lena Dunham en Karlie Kloss reageren

NikkieTutorials, die met diverse internationale sterren heeft samengewerkt, kan op Instagram op veel steun rekenen. Zo reageren zangeres Ariana Grande en actrice Lena Dunham met emoji's om hun steun te betuigen. Model Karlie Kloss schrijft trots te zijn op De Jager.

Rik van de Westelaken: 'Zo trots op Nikkie'

Presentator Rik van de Westelaken, die Nikkie de Jager leerde kennen bij Wie is de Mol? schrijft op Instagram: "Zo trots op NikkieTutorials. RESPECT!!!"

Nielson: 'Overal kippenvel'

"Ik heb overal kippenvel. Wat een kracht. Wat een moed. Wat een vrouw. Lieve NikkieTutorials... Ik gun je dit en ik weet zeker dat er alleen maar goeds van komt", aldus zanger Nielson, die tegelijk met Nikkie de Jager meedeed aan Wie is de Mol?.

Fred van Leer: 'Zo absurd trots op mijn vriendin'

Stylist Fred van Leer schrijft op Instagram: "Zo absurd trots op mijn vriendin."

Don Diablo: 'Trots om Nederlands te zijn'

Dj Don Diablo roept De Jager in de reacties onder haar video op om zichzelf te blijven. "Je bent uniek en een inspiratie voor velen over de hele wereld. Door jou ben ik trots om Nederlands te zijn", schrijft hij.

Jeroen Kijk in de Vegte: 'Een van de mooiste dingen'

Radio-dj Jeroen Kijk in de Vegte feliciteert de make-upartiest via Twitter. "Een coming-out is een van de mooiste dingen die een mens zichzelf aan kan doen! Gefeliciteerd."

Ingrid van Engelshoven: 'Rolmodellen van groot belang'

Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Ingrid van Engelshoven onderstreept het belang van rolmodellen bij emancipatie. "NikkieTutorials is zo'n rolmodel", schrijft ze. "Je bent echt vrij als je kunt zijn wie je bent."

Soundos El Ahmadi: 'Beste versie van jezelf ben jij'

Soundos El Ahmadi reageert op Instagram onder het bericht van NikkieTutorials: "Je bent altijd de beste versie van jezelf."

Deelnemers RuPaul's Drag Race: 'Respect voor hoe je ermee omgaat'

Onder de video van De Jager stromen berichten binnen van voormalige deelnemers van RuPaul's Drag Race, de talentenjacht voor dragqueens. Onder anderen Alyssa Edwards, Kameron Michaels en Jinkx Monsoon laten van zich horen. Monsoon schrijft: "Niemand heeft het recht om de coming-out van iemand anders te forceren. Het is iets persoonlijks wat je nooit voor iemand anders mag bepalen." Ze doelt in haar bericht op de persoon die het nieuws over De Jager dreigde bekend te maken.

"Het spijt me dat je dit moest meemaken Nikkie, maar respect voor hoe je ermee om bent gegaan", schrijft de winnares van het vijfde seizoen van RuPaul's Drag Race.

Beautyvlogger James Charles: 'Kan niet stoppen met glimlachen'

Ook andere beautyvloggers reageren op de coming-out van De Jager. Zo schrijft collega James Charles: "Ik kan vandaag niet stoppen met glimlachen, omdat ik zo blij ben voor Nikkie."

Fans van De Jager: 'Trots, inspiratie, moedig'

Twee uur na haar onthulling heeft De Jager ruim een half miljoen likes op haar bericht erover op Instagram. "Jouw moed is een inspiratie voor ons allen", is de rode draad in de reacties.