Het nieuws dat make-upartiest NikkieTutorials als man is geboren en is getransformeerd tot vrouw is maandag bekend geworden. Een greep uit de reacties van BN'ers en prominenten op het nieuws over de vrouw die als Nikkie de Jager door het leven gaat.

Beste vriendin van De Jager: 'Support tot de maan en terug'

Linda Hakeboom steunt haar vriendin onvoorwaardelijk op Instagram. "It’s big news, maar voor mij is er niks veranderd. Nikkie is Nikkie. Met alles wat ze in zich heeft... een van de meest dierbare personen in mijn leven, waarmee ik door weer en wind kan en die ik support tot de maan en terug."

"En áls er dan toch íets veranderd is, laat het dan zijn - zoals Nikkie zelf zegt - dat heel veel kleine Nikkies steun hebben aan zo’n geweldig mooi rolmodel. Nik, ik hou van je en ik wens de wereld eindeloos veel prachtexemplaren zoals jij."

Jeroen Kijk in de Vegte: 'Een van de mooiste dingen'

Jeroen Kijk in de Vegte feliciteert de make-upartiest via Twitter. "Een coming-out is een van de mooiste dingen die een mens zichzelf aan kan doen! Gefeliciteerd"

Fans van De Jager: 'trots, inspiratie, moedig'

Twee uur na haar onthulling heeft De Jager ruim een half miljoen likes op haar bericht erover op Instagram. "Jouw moed is een inspiratie voor ons allen", is de rode draad van de reacties.

Sophie in 't Veld: 'Hopelijk zelfvertrouwen aan jonge mensen'

Europarlementariër Sophie in 't Veld hoopt dat de video van De Jager jonge mensen zelfvertrouwen geeft, vertelt ze via Twitter. "Een ontroerende en eerlijke boodschap, die hopelijk zelfvertrouwen geeft aan jonge mensen over de hele wereld."

Ionica Smeets: 'Liefs voor de mensen om je heen'

Ook via Twitter reageert wiskundige en presentator Ionica Smeets op de stap die NikkieTutorials heeft gezet. "Wat ben jij een topvrouw! Liefs, ook voor je moeder, je verloofde en de andere fijne mensen om je heen."

Jeroen Mirck: 'Moedig'

Jeroen Mirck, de hoofdredacteur van marketingvakblad Marketing Facts, noemt de onthulling van De Jager moedig in een wereld die vaak niet zo tolerant is.

Vera Bergkamp: 'Wat een rolmodel'

D66-Kamerlid Vera Bergkamp vindt De Jager een rolmodel, zegt ze op Twitter.

Soundos el Ahmadi: 'Beste versie van jezelf ben jij'

Soundos el Ahmadi reageert op Instagram onder het bericht van NikkieTutorials. "Je bent altijd de beste versie van jezelf."

Fred van Leer: "Zo absurd trots op mijn vriendin."

Stylist Fred van Leer reageert op Instagram als volgt: "Zo absurd trots op mijn vriendin."

Rik van de Westelaken: "Zo trots op @nikkietutorials!"

Presentator Rik van de Westelaken, die Nikkie de Jager leerde kennen bij Wie is de Mol? schrijft op Instagram: "Zo trots op @nikkietutorials ❤️. RESPECT!!!"