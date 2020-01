Frits Wester, die dinsdag weer aan de slag gaat als politiek verslaggever bij RTL, zegt dat hij lange tijd voor zichzelf en richting de buitenwereld heeft ontkend dat hij een alcoholprobleem had.

"Je gaat erin geloven dat het morgen beter zal gaan en dat je het anders gaat doen", zei hij maandagavond in Jinek.

"Alcohol wordt de brandstof waarop je loopt. Het drinken zelf was niet het probleem, maar langere periodes zonder die brandstof."

De verslaggever kreeg vorig jaar veel kritiek over zich heen na een uitzending vanuit Italië over de bonnetjesaffaire, waarbij het leek alsof hij dronken was. "Het kwam denk ik omdat ik kort geslapen en niets gedronken had. Had ik misschien maar iets gedronken. Het was alsof ik er zelf niet meer bij was. Ik moest alcohol hebben om normaal te functioneren. Zo gek gaat je lijf dan werken."

Wester gaf uiteindelijk tegenover een collega toe dat hij een alcoholprobleem had. "Toen hoefde ik niet meer te liegen en te doen alsof. Ik ben alcoholist en zal dat altijd blijven, maar dan wel een nuchtere alcoholist. Al kan ik niet beloven dat ik nooit meer een glas wijn zal aanraken."

Wester, die zes weken doorbracht in een afkickkliniek in Zuid-Afrika en 20 kilo afviel, hoopt dat het bij één afkickpoging zal blijven. Bang voor een terugval is hij echter niet.

"Mijn voordeel is dat ik in Nederland 17,5 miljoen mensen om me heen heb die me in de gaten houden. In een kroeg durf ik zelfs geen alcoholvrij biertje te drinken. Alcoholverslaving is een ziekte, maar dat mag je niet als excuus gebruiken, Maar echt, het kan je broer, zwager, vriend, buurman, dokter of piloot zijn. Het kan iedereen overkomen."