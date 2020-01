Fotomodel Gigi Hadid wordt mogelijk aangesteld als jurylid in het proces tegen de door ruim tachtig vrouwen van seksueel misbruik beschuldigde filmproducer Harvey Weinstein. Vorige week begon een rechtszaak in New York waarin hij voor twee zaken is aangeklaagd. Hadid behoort tot een groep van ongeveer 120 New Yorkers die voor een plekje in de publieksjury in aanmerking komen. Dat meldt The Hollywood Reporter maandag.

Hadid verklaarde tegenover rechter James Burke dat ze als objectief jurylid zou kunnen optreden ondanks het feit dat ze Weinstein een keer heeft ontmoet en ook weleens contact had met actrice Salma Hayek; een van zijn vermeende slachtoffers.

"Ik denk dat ik in staat ben om me een goed beeld te vormen op basis van de feiten", aldus Hadid. Meerdere potentiële juryleden zijn al afgewezen omdat zij aangaven geen onpartijdig oordeel te kunnen vellen. Andere zijn van hun juryplicht ontslagen vanwege bijvoorbeeld gezondheidsredenen die hun in de weg staan bij het proces dat mogelijk wel twee maanden gaat duren. Degenen die nog niet zijn heengezonden, keren donderdag terug in de rechtbank voor de voortzetting van de selectieprocedure.

Rechter Burke zei dat sommige kandidaat-juryleden de zaak tegen Weinstein al hadden aangekaart op sociale media terwijl hij ze dat verboden had. "Dat kan gezien worden als minachting van de rechtbank." Daarop staan mogelijke straffen tot zelfs dertig dagen gevangenisstraf en een fikse boete. "Dus: niet doen!", aldus de rechter.

Gigi Hadid is de dochter van Mohamed Hadid. Hij was van 1994 tot 2000 getrouwd met de Nederlandse Yolanda Hadid. Samen kregen ze drie kinderen, die alle drie model zijn: Gigi, Bella en Anwar.