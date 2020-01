YouTuber Nikkie de Jager, bekend als NikkieTutorials, vertelt in een video op haar YouTubekanaal dat ze transgender is en werd geboren als man. De make-upartiest voelde zich gedwongen het nieuws bekend te maken omdat ze gechanteerd werd.

Volgens de 25-jarige NikkieTutorials is haar de kans ontnomen om het nieuws op een zelf gekozen moment te brengen. Ze werd door niet nader genoemde personen gechanteerd met haar transformatie.

"Ik wilde het op mijn voorwaarden doen", bekent ze in de video. "Maar ik ben gechanteerd door mensen die mijn verhaal wilden lekken naar de pers. In het begin was dat beangstigend. We leven in een wereld waar haat bestaat. Het is smerig. En ik weet dat de chanteurs kijken."

"Ik ben niet bang. Naar de mensen die me hebben gechanteerd: deze middelvinger is voor jullie. Geniet er maar van."

1033 Nikkie van NikkieTutorials onthult in vlog dat ze transgender is

Verloofde wist eerst van niets

In augustus maakte de YouTuber bekend dat ze zich heeft verloofd met Dylan Drossaers. Het stel is sinds 2018 samen.

"Ik wilde dat ik eerder aan mijn verloofde Dylan had verteld dat ik transgender ben", bekent NikkieTutorials. "Maar het voelde zo goed tussen ons dat ik bang was om hem kwijt te raken als ik hem mijn hele verhaal vertelde."

"Toen ik dat uiteindelijk deed was hij geschokt. Maar dat is een privékwestie. Ik ben er heel trots op dat we er samen mee kunnen omgaan. Ik hoop dat de mensen onze relatie respecteren en dat Dylan en ik er privé mee mogen omgaan. Weet wel dat het tussen ons goed zit."

'Ik voelde me nooit fijn bij labels'

In juni 2016 maakte NikkieTutorials als reactie op de schietpartij in Orlando een video ter gelegenheid van Pride en om de LGBT-gemeenschap een hart onder de riem te steken. Ze vertelde haar publiek toen dat niemand zou moeten verbergen wie hij of zij is.

"De aarde is vol labels. Ik voelde me daar nooit fijn bij", vertelt de YouTube-ster in haar video over haar eigen identiteit. "Ik wil mezelf zijn, zonder labels, zonder beperkingen.

"Het voelt goed om dit eindelijk te doen. Ik wilde dit al zo lang met jullie delen. De tijd is gekomen om echt vrij te zijn."

De YouTuber onderging sinds haar veertiende hormoonbehandelingen om te helpen bij de transformatie tot vrouw en kreeg groeistoppers. "Nu voel ik me vrij genoeg om mijn reis te delen. Ik ben Nikkie Tutorials. Ik ben Nikkie. Als jullie er een labeltje op willen plakken, dan ben ik transgender. Maar aan het einde van de dag ben ik mezelf."

De YouTube-persoonlijkheid vond het moeilijk om als jongen te leven terwijl ze zich geen jongen voelde. Ze hoopt met haar bekentenis anderen te inspireren om zichzelf te respecteren voor wie ze zijn.

Beste vriendin: 'Support tot de maan en terug'

Linda Hakeboom steunt haar vriendin onvoorwaardelijk op Instagram. "It’s big news, maar voor mij is er niks veranderd. Nikkie is Nikkie. Met alles wat ze in zich heeft... een van de meest dierbare personen in mijn leven, waarmee ik door weer en wind kan en die ik support tot de maan en terug."

"En áls er dan toch íets veranderd is, laat het dan zijn - zoals Nikkie zelf zegt - dat heel veel kleine Nikkies steun hebben aan zo’n geweldig mooi rolmodel. Nik, ik hou van je en ik wens de wereld eindeloos veel prachtexemplaren zoals jij."

In reactie op vragen van NU.nl wil het management van NikkieTutorials niet vertellen of de make-upartiest aangifte heeft gedaan of gaat doen tegen de personen die haar hebben gechanteerd. "Wij gaan niets meer vertellen dan Nikkie heeft gedaan in haar video", aldus een woordvoerder.