De Britse koningin Elizabeth zegt maandag dat de koninklijke familie de keuze van Prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle steunt. Het echtpaar maakte recentelijk bekend een stap terug te zetten.

"Vandaag hebben we een zeer constructief gesprek gevoerd over de toekomst van mijn kleinzoon en zijn gezin", laat de koningin weten in een verklaring. Daarin schrijft ze onder meer dat de familie de keuze van prins Harry en Markle respecteert.

"Hoewel we liever hadden gezien dat ze volledig onderdeel bleven uitmaken van de koninklijke familie, respecteren en begrijpen we hun wens om een onafhankelijker leven als gezin te leiden en tegelijkertijd een gewaardeerd onderdeel van onze familie te blijven", zegt Elizabeth.

De hertog en hertogin van Sussex maakten woensdag bekend hun rol in het Britse koningshuis te willen herzien. In een schriftelijke verklaring lieten ze weten onder meer financieel onafhankelijk te willen worden en deels in Noord-Amerika te willen wonen.

Koningin Elizabeth zegt nu dat prins Harry en Markle duidelijk hebben gemaakt dat ze niet meer afhankelijk willen zijn van publieke gelden. Met het echtpaar is afgesproken dat er een transitieperiode volgt, waarin ze hun tijd in zowel Canada en het Verenigd Koninkrijk doorbrengen.

"Dit zijn complexe zaken die mijn gezin moet oplossen en er is nog wat werk aan de winkel", aldus de koningin. Er wordt naar gestreefd om "binnen enkele dagen" een definitieve beslissing te nemen over de toekomst van de prins en zijn echtgenote.

'Minder lintjes doorknippen'

Volgens Vorsten-hoofdredacteur Justine Marcella verandert er niets aan de titels die de prins en zijn echtgenote dragen en zullen ze ook dezelfde bezittingen houden. Ze houden hun huidige woning Frogmore Cottage aan voor de momenten dat ze in Engeland zijn en zullen de overige tijd spenderen in Noord-Amerika, vertelde de deskundige eerder aan NU.nl.

Het koppel zal dus af en toe aan hun koninklijke verplichtingen blijven voldoen, maar wil daarnaast wel "financieel onafhankelijk worden".

In de praktijk zal dat betekenen dat de prins en Markle "minder lintjes doorknippen", zegt Marcella. "Ze geven wel aan dat ze trouw blijven aan hun plicht jegens de koningin en de Commonwealth. Ze blijven altijd royals."