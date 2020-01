Prins Harry en prins William hebben maandag in een gezamenlijke verklaring gereageerd op een artikel uit de Britse krant The Times. In het artikel wordt beweerd dat de twee broers ruzie met elkaar zouden hebben. De krant meldde zondag dat prins William zou hebben gezegd dat de twee nu "afzonderlijke entiteiten" zijn.

Ook werd in het artikel gezegd dat prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle "zouden zijn weggepest" door William.

"Er is vandaag een onjuist verhaal gepubliceerd in een Britse krant, waarin werd gespeculeerd over de relatie tussen de hertog van Sussex (Harry, red.) en de hertog van Cambridge (William, red.)", laten woordvoerders van de twee broers weten aan de Britse media.

"Het gebruik van opruiende taal in dit artikel is aanstootgevend en potentieel schadelijk, zeker voor broers die zo veel geven om de problemen rond geestelijke gezondheid."

The Times berichtte dat William aan een vriend gezegd zou hebben verdrietig te zijn over de verbroken band met zijn broer. "Ik heb ons hele leven een arm om hem heen geslagen, maar dat kan ik niet meer", schreef The Times in het betreffende artikel. "We zijn nu afzonderlijke entiteiten."

De verklaring volgt kort voordat maandag een 'crisisoverleg' plaatsvindt tussen de broers, hun vader prins Charles en hun oma koningin Elizabeth.

Elizabeth wil tweetal op andere ideeën brengen

Markle, die momenteel met haar zoon Archie in Canada verblijft, neemt mogelijk telefonisch deel aan het gesprek waarin het afzien van de status als senior royals centraal staat.

Prins Harry en Markle zorgden woensdagavond voor enorme ophef in Engeland, toen zij hun wens om zich naar de achtergrond terug te trekken bekendmaakten. Het besluit volgde na maandenlange conflicten met de Britse roddelpers.

Op het landgoed van Sandringham House wil koningin Elizabeth het tweetal vermoedelijk op andere ideeën brengen, schrijven Britse media. Donderdag sprak de vorstin ook al langdurig met de hertog van Cambridge en prins van Wales over de situatie. Voor prins Harry wordt het de eerste keer dat hij hierover met zijn grootmoeder rond de tafel gaat, die hun besluit als "voorbarig" bestempelde.