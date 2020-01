Actrice Gwyneth Paltrow (47) heeft met haar lifestylebedrijf Goop een kaars op de markt gebracht met de naam This Smells Like My Vagina.

De kaars wordt door het bedrijf omschreven als een grappige, prachtige, sexy en onverwachte geur. De geuren waaruit de kaars is samengesteld zijn geranium, bergamot, cedar met Damaskroos en muskuszaad, en zou volgens de actrice een afspiegeling zijn van haar eigen vaginageur.

De kaars kost 67,50 euro en zou je in een staat van fantasie, verleiding en verfijnde warmte brengen. Het product blijkt ongekend populair, want binnen een uur was het al volledig uitverkocht.

Paltrow staat erom bekend alternatieve producten op de markt te brengen met haar bedrijf. Zo moest ze eerder een schadeclaim van 145.000 dollar (ruim 125.000 euro) betalen. Het ging om vaginale eitjes die zouden helpen bij het in balans houden van hormonen en de menstruatiecyclus. Ook zouden de eitjes baarmoederverzakking en ongewenst urineverlies voorkomen, maar deze claims werden niet waargemaakt.

Ook een etherische olie die Goop verkocht en die na gebruik depressie zou helpen verminderen, maakte zijn gezondheidsbeloften niet waar.

Goop werd in 2008 door Paltrow bedacht. Het merk begon in de vorm van een wekelijks verstuurde nieuwsbrief en groeide later uit tot een lifestylewebsite. Het merk werd later ook uitgebreid met een huidverzorgingslijn die via de website verkocht wordt.