Kelly Weekers is in verwachting van een meisje, meldt zij zondagochtend op Instagram.

Op Instagram plaatst Weekers een foto waarop te zien is hoe haar dochter een kus op haar buik geeft. "Kusje voor haar kleine zusje", staat erbij.



In december maakten Weekers en haar partner John Ewbank bekend dat ze een tweede kind verwachten.

Het stel is sinds 2012 samen. In 2015 werd Weekers door haar vriend ten huwelijk gevraagd, maar het jawoord is nog niet gegeven.

De 30-jarige Weekers en de 51-jarige Ewbank kregen in 2017 dochter Scottie. Ewbank heeft een vijftienjarige dochter uit zijn eerdere huwelijk met presentatrice Vivian Reijs.

Kelly Weekers maakt via Instagram bekend in verwachting van een dochter te zijn. (Foto: Instagram/kelly_weekers)