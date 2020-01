De twee aangiftes van Marga Bult tegen een schuldeiser worden niet in behandeling genomen door het Openbaar Ministerie (OM), meldt advocatenkantoor Diekstra Van der Laan Advocaten. Dit vanwege capaciteitsgebrek. Daarbij liet de officier van justitie weten dat de aanpak van andere misdrijven voorrang krijgt.

Marga Bult openbaarde in mei vorig jaar dat ze aangifte tegen een schuldeiser had gedaan. De zangeres meende dat ze in de media werd beticht van oplichting door de desbetreffende schuldeiser.

Haar advocaat, Sébas Diekstra, liet toen het volgende aan NU.nl weten: "Namens mijn cliënte heb ik vandaag een aangifte ingediend wegens smaad, laster en belediging bij het Openbaar Ministerie."

De schuldeiser liet door onder meer 6 Inside optekenen dat de 63-jarige zangeres 50.000 euro van hem heeft geleend, maar dat de zangeres de betalingsverplichting niet nakwam. Margaretha Groeneveld, zoals de zangeres eigenlijk heet, kwam in de schuldsanering terecht.

De officier van justitie heeft excuses aangeboden voor het te lang laten wachten op een reactie. Haar advocaat Sébas Diekstra: "Op dit moment wordt door cliënt overwogen om in beklag te gaan bij het gerechtshof tegen de beslissing van de officier van justitie om niet tot vervolging over te gaan."