De Britse koningin Elizabeth houdt maandag 'crisisoverleg' met prins Charles en diens zonen William en Harry, om over het omstreden besluit van de hertog en hertogin van Sussex te praten, schrijft de Britse krant The Guardian zaterdagavond. Meghan Markle, die momenteel met haar zoon Archie in Canada verblijft, neemt mogelijk telefonisch deel aan het gesprek waarin het afzien van de status als senior royals centraal staat.

Prins Harry en Meghan Markle zorgden woensdagavond voor enorme ophef in Engeland, toen zij hun wens om zich naar de achtergrond terug te trekken bekendmaakten. Het besluit volgde na maandenlange conflicten met de Britse roddelpers.

Op het landgoed van Sandringham House wil koningin Elizabeth vermoedelijk het tweetal op andere ideeën brengen, schrijven Britse media. Donderdag sprak de vorstin ook al langdurig met de hertog van Cambridge en Prins van Wales over de ontstane situatie. Voor prins Harry wordt het de eerste keer dat hij met zijn grootmoeder erover rond de tafel gaat, die hun besluit als "voorbarig" bestempelde.

Volgens Britse royaltyexperts gaan de prominente leden van het Brits koningshuis op zoek naar een compromis, die aansluit bij het idee van Prins Harry en Meghan Markle voor een "nieuwe, aangepaste rol".

'Meghan Markle sprak teksten in voor Disney'

Een overeenkomst zou vervolgens "enige tijd" nodig hebben om geïmplementeerd te worden. Meghan Markle zou die periode mogelijk in Canada willen afwachten. Volgens Britse media heeft zij behalve zoon Archie ook de twee honden van haarzelf en prins Harry meegenomen, waardoor het eruitziet dat zij niet snel gaat terugkeren.

De Britse krant The Times schrijft dat de hertogin bovendien een deal heeft gesloten met Disney. In ruil voor een donatie aan Elephants Without Borders zou zij enkele teksten hebben ingesproken. De liefdadigheidsorganisatie beschermt olifanten tegen stropers.