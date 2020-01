Jeffree Star, influencer en eigenaar van een succesvol make up-bedrijf, is weer vrijgezel. In een filmpje op YouTube laat hij zijn ruim 17 miljoen volgers op dat kanaal zaterdag weten dat zijn relatie met Nathan Schwandt - die vijf jaar duurde - sinds een paar weken voorbij is.

Star was de afgelopen weken niet actief op social media en liet op YouTube weten dat de beëindiging van de relatie daar de reden voor was.

De 34-jarige Star is in het filmpje te zien op een groot roze bed met zijn vier hondjes. "Nathan zijn al enkele weken niet meer samen. Ik heb de afgelopen weken geprobeerd om het allemaal te verwerken. We zijn allebei in shock. Ik ben verslagen en erg verdrietig dat ik niet iedere ochtend meer wakker word naast de liefde van mijn leven."