Joaquin Phoenix is vrijdag gearresteerd tijdens een klimaatprotest in Washington, meldt Deadline. Het protest werd geleid door Jane Fonda, die deze keer niet gearresteerd werd.

Phoenix en tientallen anderen, waaronder acteur Martin Sheen, werden gearresteerd omdat ze de trappen van regeringsgebouw het Capitool bezet hielden. In totaal zijn er 147 demonstranten gearresteerd.

De klimaatprotesten in Washington vinden sinds oktober iedere week op vrijdag plaats, onder de naam 'Fire Drill Fridays'. Ze zijn een initiatief van actrice Jane Fonda, die zelf inmiddels vijf keer gearresteerd is tijdens de wekelijkse protesten.

Phoenix, die veganistisch eet, won onlangs een Golden Globe voor zijn rol in Joker. In zijn speech sprak hij over de klimaatcrisis. "Soms vraag ik me af wat we kunnen doen in dit gevecht tegen klimaatverandering, en er iets wat we vandaag en morgen kunnen doen: een keuze maken over wat we consumeren", aldus Phoenix. "Er zijn dingen die ik niet kan vermijden. Ik kwam hier met het vliegtuig. Maar wat ik wel kan doen, is mijn eetgewoontes aanpassen."