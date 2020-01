Rapper en zanger Snelle probeert er ondanks de stroomversnelling waarin zijn carrière is geraakt voor te zorgen dat hij genoeg tijd voor zichzelf overhoudt. In gesprek met NU.nl zegt hij aan de bel te trekken als hij even niet aan het werk wil zijn.

Snelle bracht onlangs de samenwerking Lippenstift met Marco Borsato uit. Borsato maakte eerder deze week bekend voorlopig al zijn werkzaamheden neer te leggen in verband met een burn-out. Snelle hoopt dat het bij hem niet zover zal komen.

"Ik probeer echt genoeg tijd voor rust in te lassen. Ik trek ook aan de bel als ik even niet Snelle wil zijn. Soms ben ik simpelweg niet aan het werk en wil ik mijn telefoon ook even niet opnemen", legt hij uit.

"Ik blijf ook tijd vrijmaken om leuke dingen te doen met vrienden. Ik kom net terug van een tripje naar Parijs met mijn vriendin", aldus Snelle die eerder deze week op Instagram bevestigde een relatie te hebben met Sterre Kunzler.

Snelles streven voor 2020 is dan ook om op niet teveel dingen ja te zeggen. "Wat ik doe, wil ik heel goed doen, dus dan kan je niet alles aannemen. Ik kom natuurlijk pas net om de hoek kijken en weet nog niet alles over hoe dit wereldje in elkaar steekt. Gelukkig heb ik een goed team om me heen dat me helpt."

Snelle bracht op vrijdag 10 januari zijn nieuwe single Smoorverliefd uit. Met de videoclip voor het lied wil hij jongeren waarschuwen voor de gevaren van het gebruik van telefoons tijdens het fietsen.