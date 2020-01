Katja Schuurman is de roddels over een 'seksvlucht' zat, Marco Borsato moet het rustig aan doen en Meghan onttrekt Harry nu echt uit het Britse koningshuis. Een overzicht van de entertainmentwereld van afgelopen week.

"Ik wil je informeren over de verdere afhandeling van het incident aan boord van een KLM-vlucht op 7 december. Passagier Schuurman is naar aanleiding van haar gedrag aan boord van deze vlucht op de 'KLM Unruly Watchlist' geplaatst als selectee", aldus een brief die NU.nl, en ongetwijfeld een heleboel andere media, via een anonieme bron heeft ontvangen.

Story sprak verschillende anonieme bronnen bij de luchtvaartmaatschappij en wist een week geleden een fascinerend verhaal op te schrijven. Op stoelen 6H en 6K op de vlucht vanuit Johannesburg zou Katja een wel hele gezellige tijd hebben gehad. Volgens de bronnen van het blad zou ze een fles sterke drank bijna in haar eentje soldaat hebben gemaakt, om daarna lid te worden van de mile high club met de zakenman waar ze naast zat. En dat allemaal in haar stoel, waar andere mensen omheen zaten.

Al snel werd overal gesproken van de 'seksvlucht' van Katja en de entertainmentwereld kon niet stoppen met smullen van het verhaal. Wie zou de anonieme zakenman zijn geweest en wat zou Katja's partner Freek van Noortwijk van dit verhaal vinden?

Katja was het echter snel zat: zij werd bestookt met allerlei nare opmerkingen en ook haar familie en vrienden hadden eronder te lijden en dus kon ze niet anders dan ingrijpen via Instagram. "Aan de pers en eenieder die elke dag weer bladen, kranten en online sites moeten vullen: kunnen de leugens over mij alsjeblieft ophouden. Ik ben niet van steen. En mijn omgeving ook niet."

KLM gaat uiteraard niet reageren op specifieke gevallen en zo blijft het het woord van Katja tegen Story. Maar wie spreekt er de waarheid?

Marco moet zich weer helemaal opladen

Je hebt van die momenten dat het allemaal even te veel wordt. Net als je eigenlijk al op je laatste benen loopt en de emmer bijna vol is, komt daar die laatste drup en is het ineens helemaal klaar.

Marco Borsato kan erover meepraten. Dachten we dat hij na zijn TIA wel had geleerd eraan te denken dat zo af en toe stilstaan en rustig ademhalen belangrijk is, blijkt deze week dat ook Marco zichzelf nog voorbij kan lopen en te ver kan gaan.

"Wat ik doe, is mijn lust en mijn leven, maar ik merk nu dat ik er echt doorheen zit, dat de energie weg is en dat ik met een burn-out te maken heb. De impact van alles wat er de laatste jaren is gebeurd, heb ik toch niet in zijn geheel verwerkt. Ik heb langere tijd nodig om me weer helemaal op te laden voordat ik er weer vol voor kan gaan", aldus Marco.

De laatste jaren heeft de zanger nogal wat voor zijn kiezen gekregen natuurlijk en dat zijn affaire met Iris Hond in 2019 naar buitenkwam, zal niet geholpen hebben in het hele proces.

Voorlopig even geen concerten, televisieoptredens en nieuwe liedjes van Marco. De komende maakt hij lange wandelingen, gaat misschien zelf weer eens naar een concert en denkt na over wat hij nou echt wil. Even rust.

Eindelijk verlost van de bemoeienis

De hertog en hertogin van Sussex, Meghan en Harry kondigden deze week aan een stap terug te doen en af te zien van hun status als senior royals. Ze willen financieel onafhankelijk worden en gaan met hun zoon Archie afwisselend in Engeland en Noord-Amerika wonen. Het Verenigd Koninkrijk is in twee kampen verdeeld: wie is hier schuldig?

De mening van het ene kamp: Meghan heeft het altijd al zo gewild. Eindelijk heeft ze prins Harry helemaal voor zichzelf alleen. De Amerikaanse actrice heeft van het begin af aan niets anders geprobeerd dan een wig te drijven tussen haar echtgenoot en zijn familie. Het vertrek van Meghan en Harry is aan haar te wijten.

De mening van het andere kamp: Meghan is kapotgemaakt door de media en Harry doet er alles aan om zijn vrouw en zoon te beschermen. De roddeljournalisten hadden het iets rustiger aan moeten doen nadat Harry meerdere keren heeft gezegd dat hij wilde dat ze ermee stopten. Het vertrek van Meghan en Harry is aan hen te wijten.

In de Britse media ging het direct los: Meghan is al niet favoriet en kreeg het nu nog zwaarder te verduren. Dat er meerdere verhalen gaan dat Elizabeth het heeft afgeraden en het hele koningshuis volledig werd overrompeld door het persbericht helpt de populariteit van Meghan niet verder.

Vermoedelijk zal het het stel weinig kunnen schelen: zij zijn druk met verhuizen, met bedenken hoe het leven er nu verder uit moet gaan zien en hoe ze zelf geld gaan verdienen. En de pers haatte Meghan toch al.