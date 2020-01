Amy Schumer heeft op Instagram laten weten een ivf-behandeling te zijn gestart om samen met haar man Chris Fischer een tweede kind te krijgen. De 38-jarige comédienne vraagt op sociale media advies van haar volgers die zich in hetzelfde traject hebben bevonden.

Schumer vertelt in een bericht dat ze afgelopen week is gestart met ivf en dat haar eicellen worden ingevroren.

"Ik voel me leeg en emotioneel", zegt de actrice over haar huidige gemoedstoestand. "We vriezen mijn eicellen in en zoeken uit wat we kunnen doen om Gene een broertje of zusje te kunnen geven."

"Als er iemand is die ook ivf heeft gehad en advies heeft of haar ervaring wil delen, dan is dat zeer welkom."

Schumer deelt op haar Instagram een telefoonnummer waarop volgers haar kunnen bereiken. Of het daadwerkelijk gaat om haar privénummer, is niet bekend.

Bij ivf worden eicellen in een laboratorium bevrucht met zaadcellen. Daarna worden een of twee levensvatbare embryo's teruggeplaatst in de baarmoeder, in de hoop op een zwangerschap.

De comédienne beviel in mei 2019 van haar eerste zoon Gene. Schumer en haar man Fischer trouwden afgelopen februari, enkele maanden nadat ze aan elkaar waren voorgesteld door Schumers assistente, de zus van chef-kok Fischer.