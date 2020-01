Earth Alliance, een initiatief dat in juli door Leonardo DiCaprio, Laurene Powell Jobs en Brian Sheth is opgezet, heeft een fonds opgericht waarmee het geld wil ophalen voor de bestrijding van bosbranden in Australië. De actiegroep doneert zelf 3 miljoen Amerikaanse dollar (omgerekend 2,7 miljoen euro).

In een statement donderdag schrijft de organisatie dat alle schenkingen onder andere worden gebruikt om ecosystemen te herstellen en de getroffen bevolking te helpen.

Een deel is daarnaast toegezegd aan het financieren van bestrijdingsacties van de brandweer tegen de vlammenzeeën in New South Wales, terwijl Earth Alliance zich ook actief wil inzetten voor het evacueren en redden van dieren.

Het initiatief is in 2018 gelanceerd om klimaatverandering en het verlies van ecosystemen tegen te gaan. In augustus zegde Earth Alliance nog 4,5 miljoen euro toe aan het bestrijden van de bosbranden in het Amazoneregenwoud.

Eerder doneerden al talloze andere internationale sterren honderdduizenden dollars om Australië te helpen bij het bestrijden van de vuurzeeën. Nicole Kidman, Pink, Keith Urban, Metallica, Elton John en Kylie Jenner zegden allen bedragen tussen de 500.000 en 1 miljoen dollar toe.