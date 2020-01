Koningin Elizabeth heeft een noodvergadering in het leven geroepen met de koninklijke familie om zo snel mogelijk een oplossing te vinden voor de problematiek rondom de beslissing van Prins Harry en Meghan Markle om zich terug te trekken uit het koninklijk huis. Verschillende Britse media melden dat er met Prins Charles en Prins William en personeel zo snel mogelijk wordt gesleuteld aan een werkbaar plan.

Een bron van Daily Mail zegt dat de koningin de vier gezinnen van de koninklijke familie bijeen heeft geroepen om binnen enkele dagen al met een plan voor de toekomstige rol van Prins Harry te komen.

CNN meldt dat koningin Elizabeth Prins Harry en zijn echtgenote had gevraagd het nieuws over hun terugtrekken nog niet met de wereld te delen. Prins Harry zou dit advies in de wind hebben geslagen en alsnog een verklaring op Instagram hebben gezet. Het stel zou de rest van de koninklijke familie niet hebben ingelicht over deze beslissing.

Prins Harry en Markle maakten woensdagavond bekend een stap terug te willen doen als 'senior leden' van het Britse koningshuis.

"Na maanden van reflectie en discussies hebben we besloten een progressieve nieuwe rol te gaan vervullen in het koningshuis", schreven ze. Ook stelden ze financieel onafhankelijk te willen worden van het koningshuis en een deel van de tijd in Noord-Amerika te gaan wonen.