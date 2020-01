Lewis Hamilton heeft besloten een half miljoen dollar te doneren aan de hulp na de bosbranden in Australië. De Formule 1-coureur schrijft op Instagram diep bedroefd te zijn door de situatie in het land.

"Ik vind het hartverscheurend dat een miljard dieren in Australië een pijnlijke dood zijn gestorven, waarbij ze geen kant op konden, terwijl het niet hun fout is", schrijft Hamilton. De coureur zegt te rouwen om de dieren die zijn gestorven en benadrukt dat het diersoorten dichter bij uitsterven brengt.

In zijn bericht op Instagram zegt de coureur niet of het om een bedrag in Australische dollars of Amerikaanse dollars gaat. Als het om Australische dollars gaat, is het bedrag omgerekend ongeveer 308.000 euro. Bij Amerikaanse dollars is het bedrag ongeveer 450.000 euro.

"Ik heb het geluk dat ik regelmatig in Australië kom en weet daardoor hoe mooi het land is. Blijf vechten Australië", schrijft Hamilton. Hij spreekt zijn bewondering uit over de mensen die zich inzetten om te bosbranden terug te dringen.

Hamilton spoort zijn volgers aan ook te doneren als ze wat geld kunnen missen en hoopt dat ze nadenken over hun impact op onze planeet. "Laten we samenwerken om een klein verschil te maken en onze familie en vrienden aanmoedigen om hetzelfde te doen", schrijft Hamilton.