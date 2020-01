Brad Pitt stopte met drinken dankzij zijn vriend Bradley Cooper, vertelde de 56-jarige acteur woensdag tijdens het National Board of Review-gala in New York, waar hij een prijs kreeg uitgereikt voor zijn bijrol in Once Upon a Time In... Hollywood.

"Dankzij deze man ben ik gestopt met drinken en sindsdien ben ik elke dag gelukkiger", zei Pitt in een speech, nadat hij de prijs uit handen van Cooper had ontvangen. Ook noemde hij Cooper "een lieverd". "Ik hou van je en ik ben je dankbaar", aldus Pitt.

De acteur vertelde in september 2019 in gesprek met The New York Times dat hij jarenlang worstelde met overmatig alcoholgebruik. Nadat zijn ex-vrouw Angelina Jolie in 2016 een scheiding had aangevraagd, bezocht Pitt anderhalf jaar lang de therapeutische praatgroep Alcoholics Anonymous. Sindsdien drinkt hij niet meer.

De National Board of Review is een Amerikaanse organisatie die zich al sinds 1909 bezighoudt met het beoordelen van films.