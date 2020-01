Monica Geuze is niet van plan om te verhuizen nu haar ex-vriend Lars Veldwijk naar Zuid-Korea is verhuisd. Op Instagram vertelt de vlogger dat ze gewoon met haar dochter in Nederland wil blijven wonen.

In een vragensessie op het sociale medium gaat Geuze in op haar privésituatie. "Lars is gisteren naar Zuid-Korea verhuisd, wat natuurlijk veel invloed heeft op onze situatie als gezin", legt ze uit. De vlogger verwacht dat Veldwijk, met wie ze dochter Zara-Lizzy heeft, minstens een jaar in Zuid-Korea zal blijven, waar hij zijn voetbalcarrière gaat voortzetten.

Zelf is ze niet van plan om Nederland te verlaten. "Ik heb absoluut geen zin in een verhuizing en blijf erg graag gewoon in ons oude huis wonen en heb het hier prima naar mijn zin."

Veldwijk heeft zoon Mason uit een eerdere relatie. Geuze spreekt de hoop uit dat Mason, die in Duitsland woont, en Zara-Lizzy elkaar blijven zien. "Hij is natuurlijk altijd welkom om met zijn zusje te komen spelen. Ze zijn echt gek op elkaar en vinden het zo gezellig samen."

Geuze en Veldwijk kregen op 12 juli 2018 dochtertje Zara-Lizzy. De twee maakten in november vorig jaar bekend een punt te hebben gezet achter hun relatie.