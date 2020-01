Sylvie Meis en haar verloofde Niclas Castello nodigen voor hun bruiloft alleen familie en hun beste vrienden uit, zo vertelt Meis aan het Duitse blad Gala.

"We trouwen in kleine kring, ergens in de zon", aldus de 41-jarige presentatrice, die de locatie en de datum van de trouwerij geheim wil houden.

"Het worden een paar ongedwongen, ontspannen en emotionele dagen, romantisch en intiem", stelt Meis, die eerder getrouwd was met voetballer Rafael van der Vaart. "Het wordt geen groot showbizzcircus."

Haar trouwjurk heeft Meis al uitgezocht. Het gaat om een ontwerp van de Israëlische Galia Lahav. "Het gaat veel mensen verrassen."

In oktober vorig jaar werd bekend dat Meis dit jaar gaat trouwen met Castello. De presentatrice werd gezien met een verlovingsring, waarna haar management het nieuws bevestigde. De twee leerden elkaar kennen op de bruiloft van een gezamenlijke vriendin.