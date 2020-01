Het Britse koninklijke koppel prins Harry en Meghan Markle maakte woensdagavond bekend een stap terug te doen en af te zien van hun status als senior royals. Ze willen financieel onafhankelijk worden en gaan met hun zoon Archie afwisselend in Engeland en Noord-Amerika wonen. Wat zijn de gevolgen en hoe verstandig is dit besluit van het stel? NU.nl vraagt het aan twee royaltyexperts.

"Na maanden van reflectie en discussies hebben we besloten een progressieve nieuwe rol te gaan vervullen in het koningshuis", deelde het koppel woensdagavond. Wat die rol precies inhoudt, is nog onbekend. Wel zeggen ze een goed doel op te willen richten en te willen voldoen aan "hun plicht jegens de koningin en de Commonwealth (Gemenebest van Naties, red.)".

Het besluit van het koppel noemt Vorsten-hoofdredacteur Justine Marcella "dapper, maar ook naïef" en ze denkt dat het overhaast is genomen. "Ook al sta je niet meer in de spotlights, de tabloids gaan toch wel door. De afgelopen weken tijdens hun sabbatical ging de pers gewoon door met het publiceren van verhalen."

"Harry en Meghan maken het zichzelf nu niet gemakkelijker", vindt royaltyverslaggever Rick Evers.

"De meest gewaagde stap zou zijn: snij de banden door, kies om in de luwte als Harry en Meghan Mountbatten-Windsor door het leven te gaan. Maar ze gaan juist commercieel. En dat zónder de veiligheid van Buckingham Palace om je heen."

Er wordt gefluisterd dat het besluit uit de koker van de voormalig actrice komt. In de documentaire Harry & Meghan: An African Journey sprak ze zich al uit over de invloed die de pers en paparazzi op hun leven hebben. Marcella denkt echter dat het stel dit samen heeft bedacht. "Harry heeft in een interview in 2017 al aangegeven dat hij overwoog zijn verplichtingen neer te leggen." De prins heeft gezegd dat hij het heel fijn vond om gedurende zijn tijd in het leger even uit de publiciteit te zijn.

"Misschien wilde Harry dit zelf ook al langer en vond hij in Meghan een maatje om zover te durven gaan", denkt ook Evers. "Maar dat Meghan een sterke persoonlijkheid is, die volgens Harry altijd krijgt wat ze wil, lijkt er wel op te wijzen wie de broek aanheeft."

80 Harry en Meghan doen stap terug: 'Dit heeft serieuze gevolgen'

'In Canada kan Meghan naar de supermarkt'

Volgens Marcella verandert er niets aan de titels die de prins en zijn echtgenote dragen en zullen ze ook dezelfde bezittingen houden. Ze houden hun huidige woning Frogmore Cottage aan voor de momenten dat ze in Engeland zijn en zullen de overige tijd spenderen in Noord-Amerika, zo lieten ze woensdagavond weten. Vermoedelijk wordt die andere woonplaats Canada, waar het stel onlangs al de kerstdagen doorbracht.

"Ik vermoed dat ze hopen dat Meghan in Canada wel rustig naar de supermarkt kan", zegt Marcella. "Ook daar is Elizabeth koningin, dus ze gaan niet helemaal haar rijk uit. Wel strookt het op en neer pendelen niet met het onderwerp duurzaamheid, wat voor Harry en Meghan een hot topic is."

“Ze blijven altijd royals.” Vorsten-hoofdredacteur Justine Marcella

Het koppel zal dus af en toe aan hun koninklijke verplichtingen blijven voldoen, maar wil daarnaast wel "financieel onafhankelijk worden".

In de praktijk zal dat betekenen dat de prins en Markle "minder lintjes doorknippen", zegt Marcella. "Ze geven wel aan dat ze trouw blijven aan hun plicht jegens de koningin en de Commonwealth. Ze blijven altijd royals."

Dat Markle - die haar boterham voorheen verdiende met acteerwerk - naar het witte doek terugkeert, acht de royaltydeskundige onwaarschijnlijk. "Meghan zat voor haar relatie met Harry al in de filantropie en is een voorvechter van vrouwenrechten", licht Marcella toe.

Het stel met zoon Archie, die op 6 mei 2019 werd geboren. (foto: BrunoPress)

'Kleine kans dat Meghan terugkeert naar Hollywood'

En hoewel het stel zegt financieel onafhankelijk te willen worden, is dat volgens de hoofdredacteur niet nodig. "Naast de toelage die zij ontvangen voor het vervullen van hun koninklijke taken, krijgen ze ook geld uit het hertogdom Cornwall. Dit is al eeuwenlang een bron van inkomsten voor de vorst en zijn nakomelingen. Harry heeft hier recht op, net als zijn broer William. En dat blijft zo."

Harry heeft ook een behoorlijke erfenis van Diana en het vermogen van Meghan wordt geschat op 5 miljoen dollar. "Het is niet zo dat ze nog een flinke boterham hoeven te verdienen."

Ook Evers ziet Markle niet gauw weer een hoofdrol spelen in een serie of film. "Terug naar Hollywood lijkt me een bijzondere stap. Ik denk dat Harry en Meghan daarvoor een rigoureuze keuze hadden moeten maken, omdat ze wél hun titels willen behouden en zich voor de kroon willen blijven inzetten."

Ruzie tussen Harry en Elizabeth?

Veranderingen voor het Britse koningshuis ziet Marcella niet voor zich, omdat de prins geen directe troonopvolger is. "Harry trekt meer de aandacht dan dat hij die stuurt. Die aandacht zal op den duur ook verdeeld worden onder het gezin van William en Kate, als hun kinderen wat groter worden. Maar de Britse pers zal blijven schrijven over Harry en Meghan. Ook al zijn het geen senior royals meer, ze blijven behoren tot de koninklijke familie en worden nu wat meer jetset."

Evers denkt zelfs dat de tabloids alleen maar meer ruimte gaan besteden aan het stel. "Hun besluit gaat averechts werken. Ze hebben de publiciteit straks meer nodig dan ooit, maar missen dan wel de veiligheid van het hele leger adviseurs en het aanzien dat het paleis heeft."

Leidt het besluit van het koppel tot een onherstelbare breuk tussen prins Harry en zijn oma Elizabeth? De band tussen de twee kan namelijk hecht genoemd worden, stelt Evers. "Hij kreeg haar zelfs zover mee te doen aan een socialemediabattle met de Obama's, rondom de Invictus Games. Maar dat hij nu enorm voor zijn beurt heeft gesproken, zal ze niet licht opnemen."

Marcella sluit zich hierbij aan. "In het verleden is gebleken dat de twee het goed met elkaar kunnen vinden, maar als Buckingham Palace zegt dat deze discussie zich nog in een pril stadium bevindt, dan denk ik dat ze nog heel veel kopjes thee met elkaar moeten drinken."