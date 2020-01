Martijn Fischer (51), die een jaar geleden met zijn vriendin Ingeborg zoon Mischa kreeg, kan meer genieten van het vaderschap dan hij deed na de geboorte van zijn eerste twee zoons uit een eerdere relatie.

In gesprek met Playboy vertelt Fischer, die op zijn vijftigste opnieuw vader werd, dat hij zijn dertigjarige vriendin "zo'n prachtige ervaring niet wilde afpakken". "En ook mezelf niet."

Ondanks dat hij al twee keer eerder een zoon heeft mogen opvoeden, ervaart hij het dit keer toch als heel anders. "Van veel dingen waar ik de eerste keer heel gespannen over was, geniet ik nu juist. Hij wordt iedere dag om 6.00 uur wakker, en ik kom vaak 's nachts thuis, dus als hij slaapt, slaap ik met hem mee, daar probeer ik mijn rust te pakken."

De Zij gelooft in mij-hoofdrolspeler vertelt in gesprek met het maandblad dat hij zich soms lastig kan inleven in de wereld van zijn twee oudere zoons, die zich inmiddels in de puberleeftijd bevinden.

"Ze doen bijvoorbeeld aan Minecraft. (…) Ik moet weleens meedoen van ze, maar dat houd ik geen vijf minuten vol, ik word daar draaierig van. Zij kunnen leven in een mate van abstractie die ik niet kan bijbenen. Het is soms echt indrukwekkend."