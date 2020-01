Joshua Feytons, die bekend werd door zijn rol als verleider in Temptation Island, is woensdagmiddag zwaargewond geraakt bij een ongeval op de Belgische snelweg in Kemzeke. De auto van de 23-jarige Belg raakte over de kop toen hij een vrachtwagen wilde inhalen.

Volgens Het Nieuwsblad ging het waarschijnlijk om een inschattingsfout. Ook de medepassagier van Feytons raakte gewond.

Het management van de Temptation Island-verleider laat in reactie aan de Belgische nieuwssite weten dat hij buiten levensgevaar is en het naar omstandigheden goed maakt.

De E34 richting Zelzate, waar het ongeval plaatsvond, was naderhand voor langere tijd afgezet. Olie die na het ongeluk op de weg terechtkwam, is door de brandweer opgeruimd.

Feytons deed in 2018 mee aan het realityprogramma en was datzelfde jaar ook te zien in het Nederlandse datingprogramma Adam Zkt. Eva VIPS.