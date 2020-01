Winston Gerschtanowitz, de achterkleinzoon van Tuschinski-oprichter Herman Gerschtanowitz, zou de bekende Amsterdamse bioscoop graag in zijn bezit hebben. De familie raakte het theater na de Tweede Wereldoorlog kwijt, maar de presentator zou het weer een familie-eigendom willen maken.

"Ik zou de bioscoop graag willen hebben", zegt Gerschtanowitz in gesprek met Playboy. "De familie is het door de oorlog helaas kwijtgeraakt, maar als ik het ooit zo goed doe dat het financieel mogelijk is om het terug te kopen, dan ga ik er alles aan doen om dat voor elkaar te krijgen."

De Dancing on Ice-presentator blijft Tuschinski een bijzondere plek vinden. "Ik drink thuis trouwens nog steeds wijn uit de kristallen glazen van 1920. Dat is toch bijzonder? De hele familie eet ook nog van Tuschinski-borden. Ook die zijn inmiddels bijna een eeuw oud."

In gesprek met het maandblad vertelt Gerschtanowitz dat hij best de opvolger van John de Mol zou willen worden, mocht hij ooit afstand doen van zijn functie binnen mediabedrijf Talpa. "Daar zou ik niet voor terugschrikken."

"Ik heb de afgelopen tien jaar veel geleerd op corporateniveau, onder meer binnen ons eigen bedrijf DFFRNT Media, waardoor ik voor mijn gevoel genoeg ervaring heb opgebouwd om een groot bedrijf te runnen."

De presentator zegt niet dat hij het per definitie zo goed zou doen als De Mol. "Maar ik zou er niet voor terugdeinzen als hij me zou vragen om hem op te volgen binnen Talpa. Ik zou in ieder geval een kop koffie gaan drinken."