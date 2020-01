Zangeres Grimes en Elon Musk verwachten hun eerste kind. Claire Boucher, zoals de zangeres eigenlijk heet, deelt donderdag een foto waarop ze met een dikke buik te zien is.

Op de foto is Boucher (31) bijna naakt te zien. "Gecensureerd voor Instagram, ik kwam er bijna mee weg", schrijft de artieste.

Het wordt het zevende kind voor de 48-jarige Tesla-eigenaar, die al zes zoons heeft met zijn ex-vrouw Justine Wilson. Zijn oudste zoon overleed tien weken na de geboorte en daarna kreeg het voormalige koppel nog een tweeling en een drieling.

Musk en Boucher maakten in mei 2018, toen ze samen op het Met Gala in New York verschenen, bekend dat ze een relatie hebben.