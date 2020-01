Bij Justin Bieber is onlangs de ziekte van Lyme en de ziekte van Pfeiffer geconstateerd. Dat maakt de zanger via Instagram bekend.

De 25-jarige Canadese zanger schrijft op zijn sociale media dat er al lange tijd geruchten gaan over hem. Hij zou er slecht uitzien, drugs gebruiken en depressief zijn. In werkelijkheid lijdt hij aan de ziekte van Lyme en een ernstige vorm van Pfeiffer. Dit had effect op zijn huid, zijn hersenen, functioneren, energie en zijn algehele fysiek schrijft Bieber.

De ziekte van Lyme wordt veroorzaakt door de bacterie Borrelia burgdorferi en kun je via de beet van een besmette teek oplopen. De ziekte is goed te behandelen, mits je er op tijd bij bent en dat lijkt bij Bieber het geval: "Ik heb een aantal zware jaren gehad maar ik krijg nu de juiste behandeling en medicijnen en het gaat stukken beter met mij. Ik kom beter dan ooit terug", aldus Bieber. De ziekte van Pfeiffer is een virale infectie.

Het hele verhaal zal verder uitgelegd worden in een documentaireserie over hem die binnenkort op YouTube zal verschijnen zegt de zanger. Wanneer deze serie precies te zien zal zijn is nog niet bekend.