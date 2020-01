Het Openbaar Ministerie heeft honderdveertig uur (waarvan tachtig voorwaardelijk) taakstraf geëist tegen de Nijmeegse vastgoedmagnaat Ton H, die in 2017 samen met zijn zoon BNNVARA-presentator Tim Hofman mishandelde. Dat meldt Omroep Gelderland.

Voor zijn programma #BOOS gaat Hofman langs bij jongeren die boos zijn over uiteenlopende onderwerp. In de bewuste uitzending liet hij een aantal studenten aan het woord dat ontevreden was over de staat van hun woning. Toen Hofman en zijn team verhaal haalden bij de huisbaas, liep het uit de hand. De sfeer werd plots grimmig en de vastgoedmagnaat deelde samen met zijn zoon rake klappen uit, stelt het OM.

Hofman brak hierbij zijn kaak, liep een lichte hersenschudding en nekletsel op en ook een cameraman bleef niet ongedeerd. Het tweetal moest naar het ziekenhuis gebracht worden.

999 Tim Hofman breekt zijn kaak in aflevering van #BOOS

De zoon van H. wordt verweten dat hij ervoor zorgde dat de vlam in de pan sloeg en uiteindelijk de fatale klap uitdeelde. Tegen hem is honderdtachtig uur taakstraf geëist, waarvan tachtig uur voorwaardelijk.

Huisbaas H. probeerde via een kort geding te verbieden dat de uitzending online gezet zou worden, maar zonder resultaat. De rechter oordeelde dat Hofman de beelden gewoon mocht laten zien. De Nijmeegse huisbaas heeft meerdere malen zijn excuses gemaakt aan Hofman.

Bénédicte Ficq pleitte als advocaat voor vader en zoon voor volledige vrijspraak omdat volgens haar weinig bewijs overeind bleef. Naast de strafzaak loopt er nog een zaak over de schade die Hofman zou hebben geleden. Tijdens de zitting gaf H. aan 60.000 euro te hebben geboden, maar dat zou Hofman onvoldoende vinden. De uitspraak zal over twee weken plaatsvinden.