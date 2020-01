Prins Harry en Meghan Markle hebben aangekondigd hun rol in het Britse koningshuis te willen herzien. Het stel zegt niet langer de rol van 'senior lid' binnen het koningshuis te willen vervullen en is van plan financieel onafhankelijk te worden.

"Na maanden van reflectie en discussies hebben we besloten om een progressieve nieuwe rol te gaan vervullen in het koningshuis. We willen ons terugtrekken als prominente leden en werken eraan om financieel onafhankelijk te zijn, terwijl we de koningin volledig blijven steunen", luidt de verklaring van het stel.

Prins Harry en Markle zeggen klaar te zijn voor de aanpassing van hun rol. "We zijn van plan onze tijd te verdelen tussen het Verenigd Koninkrijk en Noord-Amerika terwijl we onze plicht aan de koningin en de commonwealth trouw blijven."

"Deze geografische balans zorgt ervoor dat we onze zoon kunnen opvoeden met waardering voor de koninklijke traditie waarin hij is geboren, terwijl we als familie de ruimte krijgen om ons te richten op ons volgende hoofdstuk, waaronder het lanceren van ons goede doel", laten ze weten.

Koningshuisdeskundige Justine Marcella legt in een eerste reactie uit dat deze stap zal betekenen dat de prins en Markle niet langer deel uit zullen maken van de kern van het koningshuis en niet alle taken meer hoeven uit te voeren. Ze maakt de vergelijking met Prins Constantijn en Prinses Laurentien in Nederland, die ook financieel onafhankelijk zijn en alleen bij gelegenheden als Koningsdag met de koninklijke familie verschijnen.

In Britse media gingen al enige tijd geruchten dat de prins en zijn gezin naar Canada willen verhuizen. Zo vierden ze onlangs kerst op Vancouver Island aan de westkust van Canada.

Prins Harry en Meghan Markle delen hun verklaring via Instagram.