Het persoonlijk faillissement van voormalig advocaat Bram Moszkowicz is woensdag door het gerechtshof van Leeuwarden vernietigd. Dat schrijft De Telegraaf op basis van het arrest dat de krant in handen heeft. Moszkowicz zou zijn totale belastingschuld hebben afgelost.

De zitting van woensdag ging dan ook niet door. Dat hoorde de voormalig advocaat toen hij al in Leeuwarden aanwezig was voor de zitting. De Belastingdienst liet slechts enkele uren voor de zitting via een fax aan het hof weten zich niet te verzetten tegen een vernietiging van het faillissement.

Uit het het arrest blijkt dat Moszkowicz nog wel een schuld van 26.000 euro heeft bij een voormalig cliënt. Deze schuld wordt echter door de voormalig advocaat betwist. Moszkowicz reageert verheugd op het nieuws en bedankt zijn advocaten Herman Loonstein en Maarten van Ingen.

De voormalig advocaat werd in december door de rechtbank in Lelystad failliet verklaard, nadat hij zich volgens de fiscus niet aan de betalingsregeling van een belastingschuld zou hebben gehouden. ABN AMRO was ook een schuldeiser, maar Moszkowicz wist met die bank een schikking te treffen.

Moszkowicz diende recentelijk een herzieningsverzoek in bij de orde van advocaten, omdat hij zijn carrière als advocaat weer wil oppakken. Hierbij stond zijn faillissement in de weg. Eind januari moet hij wederom voor het hof van discipline verschijnen. Hij moest in 2012 zijn werk neerleggen toen bleek dat zijn administratie niet op orde was.