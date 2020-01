Mart Smeets heeft geen accounts op sociale media en mist ze ook niet. De sportjournalist noemt het een "heerlijk vrij gevoel" in gesprek met Nieuwe Revu.

In het tijdschrift vertelt Smeets dat hij gewend is dat mensen een mening over hem hebben. Zo zei muziekkenner Ronald Molendijk in RTL Boulevard dat hij de sportjournalist een "pedante arrogante en zelfingenomen kwast" vindt.

"Ik heb werkelijk nog nooit één woord of één gedachte met die man gewisseld", zegt Smeets. "Nogmaals, ik zou niet weten wie hij is. Maar ja, dat is het recht dat iemand heeft."

"Niet het recht dat ík leuk vind, maar ze mogen een mening over je hebben. Al ben ik dat overigens wel gewend, hoor. Ik heb in totaal 42 jaar voor de NOS gewerkt. Uit die tijd heb ik thuis dozen vol met post staan. Wat mensen je durven toe te wensen, dat is echt bizar. Daarbij is kanker nog de milde vorm", aldus de journalist.

"Alleen al daarom vind ik het heerlijk dat ik niet op sociale media zit. Dat is een heerlijk vrij gevoel, moet ik zeggen."

Smeets voelt zelf niet de behoefte zich op een dergelijke manier te uiten en zegt in het interview ook nog nooit gevochten te hebben. "Omdat ik een heel rustig persoon ben. Ik ben geen stuiterbal, zoals mijn vrouw Karen dat ook niet is. We doen sowieso geen gekke dingen. Zo tref je bij ons geen tattoos aan of lijntjes coke. Verder zijn we niet extreem in kleding en zijn we geen stappers. Nee, we zijn heel normaal. En dat bevalt ons prima, moet ik zeggen."