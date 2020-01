De vrouw die zegt mishandeld te zijn door acteur Raymi Sambo bestrijdt dat ze op het moment van de vermeende mishandeling door hem dronken zou zijn geweest. Volgens haar advocaat is ze niet blij dat dit beeld is ontstaan.

"In de media wordt bericht dat zowel cliënte als de acteur dronken zouden zijn geweest", aldus Sébas Diekstra, de advocaat van de vrouw. "Cliënte bestrijdt dat zij dronken was en vindt het heel vervelend dat dit beeld wordt geschetst. Zij had een gezellige avond totdat zij opeens uit het niets werd aangevallen."

Sambo heeft toegegeven dat er tijdens de jaarwisseling een incident heeft plaatsgevonden. De acteur heeft spijt betuigd en zegt dat zowel hij als het slachtoffer dronken waren op het moment van zijn actie. De vrouw die zegt slachtoffer te zijn van mishandeling door Sambo heeft op 2 januari aangifte gedaan.

Volgens de vrouw waren zowel zij als de 48-jarige acteur tijdens de jaarwisseling aanwezig op een besloten feest. Sambo wilde naar huis. Het slachtoffer en een vriend van de acteur drongen erop aan dat hij nog even bleef. Na een discussie zou de vrouw naar de acteur zijn toegelopen en gezegd hebben: 'Laten we 2020 leuk beginnen'. Vervolgens zou de acteur haar een klap hebben gegeven.