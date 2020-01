Elton John doneert in navolging van diverse andere artiesten een fiks bedrag voor de bestrijding van de bosbranden in Australië. Hij stelt een bedrag van 1 miljoen dollar (bijna 900.000 euro) beschikbaar, maakte de 72-jarige zanger dinsdag bekend tijdens een concert in Sydney.

John trad dinsdag op in de Qudos Bank Arena in Sydney, waar hij deze week nog een concert geeft.

In een door een fan via Twitter gedeelde video is te zien en te horen hoe de Brit laat weten 1 miljoen dollar beschikbaar te stellen voor hulp aan bedreigde dieren en getroffen inwoners van de gebieden waarin de branden woeden.

"We moeten respect tonen voor het werk dat de brandweerkorpsen verrichten. Er zijn mensen bij die hun leven hebben verloren of huis en haard kwijt zijn. Dat zo veel dieren zijn omgekomen of hun leefgebied zijn kwijtgeraakt door een ramp van Bijbelse proporties is hartverscheurend. Vandaar mijn donatie", aldus John.

Hij voegde eraan toe dat zijn "hart huilt" als hij ziet wat er gebeurt in Australië. "Ik kom hier al sinds 1971 en hou enorm veel van dit land. We moeten samen sterk zijn en vechten. Dit is mijn bijdrage aan dat gevecht."